Anche Augias recita il de profundis per il centrosinistra | E’ sbandato confuso e inefficace video

Corrado Augias torna ad attaccare il centrosinistra, nel corso di una intervista con Romano Prodi a La Torre di Babele, che nel giorno della debàcle nelle Marche definisce “ sbandato e spesso inefficace”. E Prodi ridacchia: «In questo momento sento che il Paese ha bisogno di un padre o di una madre». Poi Augias chiede a Prodi: “Perché voi saggi state a casa, in questa situazione così difficile per il centrosinistra?”. E anche qui Prodi ridacchia: “Perché ci tengono a casa nostra. In questi anni ho fatto tanti discorsi, tanti articoli, tante proposte, eccetera”. Augias replicato: “Però le ha fatte nella veste di saggio da fuori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

