Anche a Montesilvano deciso l' avvio della raccolta porta a porta dei rifiuti

Ilpescara.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Pescara anche a Montesilvano sarà avviato il sistema di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti.E per questo motivo, giovedì 2 ottobre, il Comune e Formula Ambiente (la società che se ne occupa) presenteranno la campagna di sensibilizzazione del nuovo servizio di raccolta. Prevista. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

