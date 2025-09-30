Anche a Montesilvano deciso l' avvio della raccolta porta a porta dei rifiuti
Dopo Pescara anche a Montesilvano sarà avviato il sistema di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti.E per questo motivo, giovedì 2 ottobre, il Comune e Formula Ambiente (la società che se ne occupa) presenteranno la campagna di sensibilizzazione del nuovo servizio di raccolta.
