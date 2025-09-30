Amt trasporti gratuiti prolungati | rinnovo automatico fino a ottobre 2025

L’assemblea dei soci di Amt, riunitasi martedì 30 settembre 2025, ha deciso di prorogare le politiche tariffarie attualmente in vigore. Le misure, introdotte in via sperimentale il 15 gennaio 2024 con delibera della città metropolitana di Genova (22 novembre 2023), restano valide fino al 31. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Amt, gratuità prorogata di un mese. Slittano di un anno i divieti anti-smog - Oggi l’assemblea dei soci confermerà le tariffe attuali per gli autobus in attesa del piano di risanamento complessivo. Secondo ilsecoloxix.it

Prorogata la gratuità del Tpl a Genova per under 14 e over 70 - L'assemblea dei soci di Amt ha prorogato fino al 31 ottobre 2025 la gratuità del trasporto pubblico a Genova per under 14, over 70, metropolitana e impianti verticali con un rinnovo automatico dei Cit ... Segnala ansa.it