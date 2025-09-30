Amori intrighi e tazzine di caffè - Nell' ambito della rassegna L' autobus dei sogni musicati
Giovedì 9 ottobre ore 21 presso la sala del Circolo unificato dell'esercito c.so Castelvecchio n. 4, serata con lo spettacolo musicale dal titolo "Amori, intrighi e tazzine di caffè" del gruppo Vocididonne. Tre amiche si ritrovano dopo essersi perse di vista e si raccontano. Tra una tazzina di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: amori - intrighi
Innocence: la nuova serie turca di canale 5 tra intrighi e amori pericolosi
Intrighi a corte, assassini, avidità di potere, amori travolgenti e realtà storica confluiscono nella serie dedicata all’Imperatrice Elisabetta
Dopo 69 anni “La Gioconda” di Amilcare Ponchielli torna a #Cagliari: il capolavoro del melodramma, tra amori, tradimenti e intrighi nella Venezia decadente del '600, andrà in scena al Teatro Lirico con un allestimento originale. Debutto il 7 febbraio. - facebook.com Vai su Facebook