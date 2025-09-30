Amori intrighi e tazzine di caffè - Nell' ambito della rassegna L' autobus dei sogni musicati

Giovedì 9 ottobre ore 21 presso la sala del Circolo unificato dell'esercito c.so Castelvecchio n. 4, serata con lo spettacolo musicale dal titolo "Amori, intrighi e tazzine di caffè" del gruppo Vocididonne. Tre amiche si ritrovano dopo essersi perse di vista e si raccontano. Tra una tazzina di. 🔗 Leggi su Veronasera.it