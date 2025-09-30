Al via la terza edizione di ‘ Amministratori Consapevoli ’, la scuola di formazione per amministratori locali e dipendenti della Pubblica Amministrazione, promossa dalla ‘ Fondazione Scintille di Futuro ’ e ‘ Avviso Pubblico -Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione’. Dal 2 al 4 ottobre prossimi, il Centro Universitario di Bertinoro ospiterà per il terzo anno consecutivo questa importante iniziativa formativa, a cui sono invitati anche studenti e cittadini. L’obiettivo è fornire una ‘cassetta degli attrezzi’ efficace e aggiornata per operare con competenza e consapevolezza nel proprio ruolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Amministratori Consapevoli’. Torna la scuola politica a Bertinoro