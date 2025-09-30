Amici 25 | lacrime scelte importanti e prime gag in casetta
Il primo daytime di Amici 25 ha già messo in luce il carattere e i sogni dei nuovi allievi. Tra scelte decisive, momenti toccanti e l’entusiasmo per il primo ingresso in casetta, il talent torna a emozionare con una classe eterogenea e promettente. I protagonisti stanno cominciando a muovere i primi passi tra prove, legami con i professori e. tante risate. Ecco cosa è successo nella prima vera giornata dentro la scuola più famosa d’Italia. Amici: Antonio Silvestri, un arte Plasma, sceglie Rudy Zerbi. È Plasma, al secolo Antonio Silvestri, il primo a compiere una scelta ufficiale: quella di legarsi a Rudy Zerbi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
In questa notizia si parla di: amici - lacrime
Amici, Francesco Fasano: retroscena sulla casetta e le lacrime dietro le quinte
La sorpresa di Bianca Guaccero a Giovanni Pernice: tra festa, balli e amici, lei si emoziona fino alle lacrime
La sorpresa di Bianca Guaccero a Giovanni Pernice: tra festa, balli e amici, lei si emoziona fino alle lacrime .... dettagli nei commenti Leggi qui: https://8386.fastnews24hrs.com/lananh8386/la-sorpresa-di-bianca-guaccero-a-giovanni-pernice-tra-festa-balli-e- - facebook.com Vai su Facebook
Amici 25: il primo daytime tra scelte, emozioni e prime gag in casetta - E se la puntata domenicale ha già messo in chiaro il livello della nuova classe, il primo daytime ha regalato emozioni ... Segnala ilmattino.it
Amici 25, le scelte degli allievi contesi: Celentano per Emiliano, Zerbi per Plasma - Nel daytime del 29 settembre sono state completate le squadre con le decisioni degli alunni che erano contesi tra più insegnanti ... Secondo it.blastingnews.com