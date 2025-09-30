Amici 25 | lacrime scelte importanti e prime gag in casetta

Il primo daytime di Amici 25 ha già messo in luce il carattere e i sogni dei nuovi allievi. Tra scelte decisive, momenti toccanti e l’entusiasmo per il primo ingresso in casetta, il talent torna a emozionare con una classe eterogenea e promettente. I protagonisti stanno cominciando a muovere i primi passi tra prove, legami con i professori e. tante risate. Ecco cosa è successo nella prima vera giornata dentro la scuola più famosa d’Italia. Amici: Antonio Silvestri, un arte Plasma, sceglie Rudy Zerbi. È Plasma, al secolo Antonio Silvestri, il primo a compiere una scelta ufficiale: quella di legarsi a Rudy Zerbi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

