Ambra Sabatini ai Mondiali Oggi in gara

Lanazione.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forza Ambra. Inizia oggi il Mondiale per l’atleta portoercolese, che sarà impegnata nella rassegna iridata di atletica leggera paralimpica a Nuova Delhi, in India. Il ’Jawaharlal Nehru Stadium’ sarà teatro, oggi e domani, delle prestazioni di Ambra Sabatini, che si cimenterà sia nella sua specialità, i 100 metri piani, che nel salto in lungo. Sarà quest’ultimo il primo impegno che la vedrà protagonista nella giornata di oggi, a partire dalle 14.50 ora italiana (18.20 ora locale). Una specialità per la quale Ambra si è preparata tantissimo negli ultimi mesi, raggiungendo in poco tempo misure ragguardevoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ambra sabatini ai mondiali oggi in gara

© Lanazione.it - Ambra Sabatini ai Mondiali. Oggi in gara

In questa notizia si parla di: ambra - sabatini

Il ritorno di Ambra Sabatini per saltare oltre la caduta di Parigi 2024

ambra sabatini mondiali oggiIl ritorno di Ambra Sabatini per saltare oltre la caduta di Parigi 2024 - Le brutte esperienze possono trasformarsi in qualcosa di bello”, ci dice l'atleta azzurro ... Segnala ilfoglio.it

Ambra Sabatini: “Il vero sport è rialzarsi” - Non è solo questione di vincere una medaglia, ma di avere la forza e la pazienza ... Si legge su fortuneita.com

Cerca Video su questo argomento: Ambra Sabatini Mondiali Oggi