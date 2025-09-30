ambra sabatini ai mondiali oggi in gara

Forza Ambra. Inizia oggi il Mondiale per l’atleta portoercolese, che sarà impegnata nella rassegna iridata di atletica leggera paralimpica a Nuova Delhi, in India. Il ’Jawaharlal Nehru Stadium’ sarà teatro, oggi e domani, delle prestazioni di Ambra Sabatini, che si cimenterà sia nella sua specialità, i 100 metri piani, che nel salto in lungo. Sarà quest’ultimo il primo impegno che la vedrà protagonista nella giornata di oggi, a partire dalle 14.50 ora italiana (18.20 ora locale). Una specialità per la quale Ambra si è preparata tantissimo negli ultimi mesi, raggiungendo in poco tempo misure ragguardevoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

