Ambiance Vincenzo Tusa e Mario Bjardi si esibiranno venerdì 3 ottobre alle 21.00 nella Chiesa San Giovanni Decollato all’Albergheria

Vincenzo Tusa alla Chitarra e Mario Bjardi, Synth e Violino elettrico, si esibiranno venerdì 3 ottobre alle 21.00, nella Chiesa San Giovanni Decollato all’Albergheria.Vincenzo Tusa, compositore panormita noto per la scrittura di brani strumentali a due tracce, arricchiti con effetti e suoni di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: ambiance - vincenzo

La Tavola Rossa di Vincenzo Guarino - facebook.com Vai su Facebook

Ambiance concerto elettro/ambient - Vincenzo Tusa alla Chitarra e Mario Bjardi, Synth e Violino elettrico, si esibiranno venerdì 3 ottobre alle 21. Lo riporta blogsicilia.it

Biografia Vincenzo Tusa - Vincenzo Tusa, chitarrista e compositore palermitano da sempre affascinato dal rock 70/80 e dai suoi chitarristi, fino ad arrivare a quelli della scena fusion minimalista e contemporanea, Fripp, ... rockit.it scrive