Amazon rinnova la gamma Echo e punta sull’audio premium

Agi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Amazon ha presentato la nuova generazione di dispositivi Echo, con l’obiettivo di offrire non solo assistenti vocali intelligenti ma anche veri e propri sistemi audio per la casa. La linea comprende Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 ed Echo Show 11: quattro modelli pensati per unire un design rinnovato a una qualità sonora più elevata e a funzionalità di intelligenza artificiale di nuova generazione. Dallo speaker compatto al mini home theater. Il nuovo Echo Dot Max promette bassi tre volte più intensi rispetto al modello precedente, grazie a un sistema audio a due vie con woofer e tweeter dedicati. 🔗 Leggi su Agi.it

amazon rinnova gamma echoAmazon rinnova la sua gamma di dispositivi: videocamere più intelligenti, Fire TV più veloci ed Echo con audio premium - Amazon ha svelato la nuova generazione di prodotti dedicati a sicurezza, intrattenimento e smart home. Lo riporta cellulare-magazine.it

amazon rinnova gamma echoAmazon presenta la nuova gamma Echo con audio premium e design rinnovato - Amazon rinnova la sua linea di smart speaker e display, introducendo i dispositivi Echo più avanzati di sempre. Come scrive techzilla.it

