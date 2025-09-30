Amazon rinnova la gamma Echo e punta sull’audio premium

AGI - Amazon ha presentato la nuova generazione di dispositivi Echo, con l’obiettivo di offrire non solo assistenti vocali intelligenti ma anche veri e propri sistemi audio per la casa. La linea comprende Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 ed Echo Show 11: quattro modelli pensati per unire un design rinnovato a una qualità sonora più elevata e a funzionalità di intelligenza artificiale di nuova generazione. Dallo speaker compatto al mini home theater. Il nuovo Echo Dot Max promette bassi tre volte più intensi rispetto al modello precedente, grazie a un sistema audio a due vie con woofer e tweeter dedicati. 🔗 Leggi su Agi.it

