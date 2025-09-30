Amazon lancia la nuova generazione di dispositivi smart ma Alexa+ resta negli Stati Uniti

Repubblica.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I nuovi Echo, Kindle, Ring e Fire TV promettono di rivoluzionare la casa connessa, ma fuori dagli Usa manca ancora il collante principale: l'intelligenza artificiale generativa. 🔗 Leggi su Repubblica.it

amazon lancia la nuova generazione di dispositivi smart ma alexa resta negli stati uniti

© Repubblica.it - Amazon lancia la nuova generazione di dispositivi smart, ma Alexa+ resta negli Stati Uniti

In questa notizia si parla di: amazon - lancia

Amazon lancia Kindle Colorsoft da 16GB e il primo Kindle a colori per bambini

Amazon MGM Studios lancia The Devil’s Mouth: thriller survival con la star di L'estate nei tuoi occhi

Amazon lancia Lens Live per rendere più piacevole lo shopping

amazon lancia nuova generazioneAmazon lancia la nuova generazione di dispositivi smart, ma Alexa+ resta negli Stati Uniti - I nuovi Echo, Kindle, Ring e Fire TV promettono di rivoluzionare la casa connessa, ma fuori dagli Usa manca ancora il collante principale: l'intelligenza ... Lo riporta repubblica.it

amazon lancia nuova generazioneAmazon Echo: la nuova serie con audio premium e IA avanzata - Una nuova serie totalmente pensata per trasformare l’esperienza d’uso domestica unend ... Da tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Amazon Lancia Nuova Generazione