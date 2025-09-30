Amazon lancia la nuova gamma Fire TV Sulla FireTV Stick basta Android arriva VegaOS

Dday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fuori Android, dentro Vega: Amazon rinnova l’intera gamma Fire TV con i primi prodotti ad equipaggiare il sistema operativo basato su Linux e sviluppato in casa. Il debutto su una nuova chiavetta 4K più economica.. 🔗 Leggi su Dday.it

