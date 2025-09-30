Amato processo d’appello No a una nuova perizia I giudici | Sarebbe inutile

Nessuna nuova perizia tecnica sulle cause delle morti delle vittime nel processo a Giampaolo Amato, oculista ed ex medico della Virtus basket, accusato di aver ucciso, nell’ottobre 2021 e a 22 giorni di distanza l’una dall’altra, la moglie, la ginecologa Isabella Linsalata, e la suocera Giulia Tateo, in ipotesi di accusa commessi con mix di farmaci, Sevoflurano e Midazolam. In primo grado, il 66enne è stato condannato all’ergastolo. Per la Corte, un nuovo accertamento sarebbe un ripetere quanto già fatto in primo grado. Amato arriva in Corte d’Appello in camicia azzurrina e pantaloni blu, per camminare si appoggia alla stampella, scortato dagli agenti di polizia penitenziaria: sembra sereno, ma per tutto il tempo in cui viene letta la relazione dal giudice a latere prende appunti, spesso scuote la testa, specie nei passaggi in cui si parla delle modalità dell’uccisione delle due donne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Amato, processo d’appello. No a una nuova perizia. I giudici: "Sarebbe inutile"

