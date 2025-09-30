Altro terremoto Sempio mollato da Garofano | Divergenze sulla difesa

Ennesimo colpo di scena nelle nuove indagini per il delitto di Garlasco. Luciano Garofano, ex generale del Ris di Parma e consulente di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, ha rinunciato all'incarico mentre è ancora in corso l'incidente probatorio. Una decisione legata alle divergenze sorte con la difesa dell'indagato, in particolare rispetto ai suggerimenti scientifici relativi allo svolgimento dell'incidente probatorio e alla possibile estensione dello stesso. L'incarico era stato conferito da Andrea Sempio a Garofano nel gennaio 2017, incarico confermato nel procedimento per il quale è in corso l'incidente probatorio davanti alla giudice per le indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

