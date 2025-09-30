Altro che Nobel per la pace il Pentagono si prepara alla guerra | Dobbiamo vincerla

Altro che Nobel per la pace. Mentre Donald Trump torna a insistere sui suoi presunti meriti e sul fatto che dovrebbe vincere il premio per aver fermato sette guerre (almeno stando a quanto sostiene lui stesso), gli Stati Uniti si preparano in ogni modo alla guerra. E non potrebbe dirlo più chiaramente il capo del Pentagono, Pete Hegseth, che lancia una vera e propria rivoluzione a Quantico, davanti ai generali statunitensi. “Il nostro compito è prepararsi alla guerra e vincerla”, afferma pur non spiegando quale guerra nello specifico. Hegseth lancia il dipartimento per la Guerra e la lotta al woke. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Altro che Trump, il Nobel per la pace datelo a Francesca Albanese

Il posto di Trump è alla CPI, non alla cerimonia del premio Nobel: nessun altro non israeliano ha la sua stessa responsabilità nel bagno di sangue a Gaza

44 anni fa ci lasciava Eugenio Montale, Premio Nobel per la letteratura e gigantesco poeta e scrittore, simbolo e faro del Novecento italiano. Vi riporto una delle sue poesie più celebri, senz'altro seminale. Ci ritrovo dentro tutta la poetica dell'insicurezza e dell'i - facebook.com Vai su Facebook

Il capo del Pentagono e la linea Trump: “Oggi finisce l’era della pace. Stop a barbe lunghe, soldati grassi e spazzatura woke”. Il discorso di Hegseth ai generali Usa - Il segretario della Guerra degli Stati uniti Pete Hegseth ha parlato davanti a 800 generali e ammiragli dell’esercito Usa alla presenza del presidente Trump: “Il nostro compito è prepararsi alla guerr ... Riporta quotidiano.net

Il capo del Pentagono: 'Nostro compito è prepararsi alla guerra' - "Il nostro compito è prepararsi alla guerra e vincerla", ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico davanti a centinaia di generali americani. ansa.it scrive