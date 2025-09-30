Altri Tempi terzo appuntamento al Tempio di Pomona

Salernotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento domani al Tempio di Pomona (ore 19) con la rassegna Altri Tempi, realizzata da Tempi Moderni con Salerno Letteratura Fuori Festival. Dopo l’incontro con il condirettore artistico di Salerno Letteratura, Gennaro Carillo domani tocca al professore Alfonso Amendola, docente di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tempi - terzo

Memorial Pietro Azzena, appuntamento a Tempio Pausania - La manifestazione, nata per ricordare il piccolo Pietro Azzena rimasto vittima , assieme ai suoi genitori, di un efferato delitto, è ... Segnala unionesarda.it

Tempio crematorio di Aosta, tempi incerti per la sua riapertura - I tempi di riapertura del tempio crematorio del comune di Aosta sono stati oggetto di una mozione presentata dalla Lega, con la quale si chiedeva alla giunta comunale di individuare, di concerto con ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Tempi Terzo Appuntamento Tempio