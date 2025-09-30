Altre compagnie falliranno | La profezia del Ceo di Ryanair

Senza peli sulla lingua come accade spesso, l'amministratore delegato di Ryanair Michael O'Leary ha fatto il punto della situazione su alcune compagnie aree low cost prevedendo per loro un futuro tutt'altro che roseo. L'occasione è stata una conferenza stampa che si è tenuta a Roma dove ha annunciato il taglio di un aereo a Ciampino che passa da 17 a 16 aeromobili a causa del limite (appena 65 voli al giorno) e dell'aumento dell'addizionale municipale negli aeroporti della Capitale a partire da aprile 2026 e tariffe crescenti a Fiumicino applicati da Adr (Aeroporti di Roma). La profezia di O'Leary. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

