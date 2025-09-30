Alto Calore | la De Felice nuovo manager passa l’asse unitaria

Tempo di lettura: 2 minuti E’ la docente universitaria Alfonsina De Felice, il nuovo amministratore unico di Alto Calore che subentra al dimissionario Antonello Lenzi. A maggioranza dei presenti 79,18 % il quorum all’insediamento dell’assemblea, con al momento delle votazione il 72,10 % e soltanto 3 astenuti. Dopo un’Assemblea dei sindaci fiume, contraddistinta da non poche tensioni, e soprattutto da manovre e intese politiche portate avanti praticamente sino a riunione in corso, alla fine la spunta il maxi accordo del centrosinistra che, ad apertura dei lavori, per voce del presidente del Distretto Idrico e sindaco di Montemarano Beniamino Palmieri aveva proposto la candidatura della professoressa già assessore nella giunta regionale di Antonio Bassolino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

