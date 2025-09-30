Alto Calore | la De Felice nuovo manager passa l’asse unitaria
Tempo di lettura: 2 minuti E’ la docente universitaria Alfonsina De Felice, il nuovo amministratore unico di Alto Calore che subentra al dimissionario Antonello Lenzi. A maggioranza dei presenti 79,18 % il quorum all’insediamento dell’assemblea, con al momento delle votazione il 72,10 % e soltanto 3 astenuti. Dopo un’Assemblea dei sindaci fiume, contraddistinta da non poche tensioni, e soprattutto da manovre e intese politiche portate avanti praticamente sino a riunione in corso, alla fine la spunta il maxi accordo del centrosinistra che, ad apertura dei lavori, per voce del presidente del Distretto Idrico e sindaco di Montemarano Beniamino Palmieri aveva proposto la candidatura della professoressa già assessore nella giunta regionale di Antonio Bassolino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: alto - calore
Ondate di calore: ordinanza regionale per limitare lavoro dei rider con livello di rischio "Alto"
Emergenza idrica a Ceppaloni, il sindaco Cataudo: “Ho chiesto e ottenuto garanzie da Alto Calore per oggi”
Alto Calore, multa da 2 milioni per la qualità del servizio
Trentacinque sindaci si sono riuniti presso la sede della Fondazione Pascucci di Pietradefusi per discutere della crisi che da tempo investe la gestione idrica affidata ad Alto Calore Servizi. - facebook.com Vai su Facebook
Alto Calore, una donna per il dopo Lenzi - È iniziata intorno alle 16 la partecipata assemblea dei sindaci soci dell’Alto Calore Servizi, convocata a Corso Europa dall’amministratore unico dimissionario Antonello Lenzi. Da irpinianews.it
Alto Calore, per la presidenza spunta Alfonsina De Felice - Per la carica di amministratore unico dell’ Alto Calore Servizi prende corpo l’ipotesi Alfonsina De Felice. Riporta orticalab.it