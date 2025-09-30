Alto Calore la crisi non aspetta | oggi l’elezione del nuovo amministratore
Oggi, 30 settembre, i soci dell’Alto Calore Servizi si riuniscono per affrontare la crisi determinata dalle dimissioni di Antonio Lenzi, abbondantemente irrevocabili, anche se non è ben chiaro per quale motivo molti non sembrino in grado di afferrare questo dettaglio. Lenzi, lo scorso anno, aveva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
