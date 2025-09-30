Alto Calore Buonopane | Si riparta dallo stop agli aumenti

Anteprima24.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto “La quasi totalità dei voti dei soci presenti in assemblea per la designazione del nuovo amministratore di Alto Calore Servizi rappresenta un segnale importante di compattezza delle comunità locali. È la dimostrazione di una volontà comune di lavorare tutti insieme per salvare la società e per avere un servizio efficiente”. È quanto dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, al termine dell’assemblea di Acs nel corso della quale è stata eletta la professoressa Alfonsina De Felice per il vertice societario. “Una figura di altissimo profilo – evidenzia il presidente Buonopane -, intorno alla quale gli amministratori presenti, senza distinzione di casacca politica, si sono ritrovati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

alto calore buonopane si riparta dallo stop agli aumenti

© Anteprima24.it - Alto Calore, Buonopane: “Si riparta dallo stop agli aumenti”

In questa notizia si parla di: alto - calore

Ondate di calore: ordinanza regionale per limitare lavoro dei rider con livello di rischio "Alto"

Emergenza idrica a Ceppaloni, il sindaco Cataudo: “Ho chiesto e ottenuto garanzie da Alto Calore per oggi”

Alto Calore, multa da 2 milioni per la qualità del servizio

Alto Calore, il presidente Buonopane: “Bene la designazione di De Felice. Si riparte dal nostro documento con lo stop all’aumento delle tariffe” - “La quasi totalità dei voti dei soci presenti in assemblea per la designazione del nuovo amministratore di Alto Calore Servizi rappresenta un segnale importante di compattezza delle comunità ... Scrive corriereirpinia.it

alto calore buonopane ripartaAlto Calore, tra Bonavitacola, Mastella e Buonopane possibile intesa su Belgiorno manager. Il Comitato: i problemi restano - Oggi alle 15 si riunisce l’assemblea dell’Alto Calore per eleggere il nuovo manager. Segnala corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Alto Calore Buonopane Riparta