Alto Calore Buonopane | Si riparta dallo stop agli aumenti
Tempo di lettura: < 1 minuto “La quasi totalità dei voti dei soci presenti in assemblea per la designazione del nuovo amministratore di Alto Calore Servizi rappresenta un segnale importante di compattezza delle comunità locali. È la dimostrazione di una volontà comune di lavorare tutti insieme per salvare la società e per avere un servizio efficiente”. È quanto dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, al termine dell’assemblea di Acs nel corso della quale è stata eletta la professoressa Alfonsina De Felice per il vertice societario. “Una figura di altissimo profilo – evidenzia il presidente Buonopane -, intorno alla quale gli amministratori presenti, senza distinzione di casacca politica, si sono ritrovati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: alto - calore
Ondate di calore: ordinanza regionale per limitare lavoro dei rider con livello di rischio "Alto"
Emergenza idrica a Ceppaloni, il sindaco Cataudo: “Ho chiesto e ottenuto garanzie da Alto Calore per oggi”
Alto Calore, multa da 2 milioni per la qualità del servizio
Trentacinque sindaci si sono riuniti presso la sede della Fondazione Pascucci di Pietradefusi per discutere della crisi che da tempo investe la gestione idrica affidata ad Alto Calore Servizi. - facebook.com Vai su Facebook
Alto Calore, il presidente Buonopane: “Bene la designazione di De Felice. Si riparte dal nostro documento con lo stop all’aumento delle tariffe” - “La quasi totalità dei voti dei soci presenti in assemblea per la designazione del nuovo amministratore di Alto Calore Servizi rappresenta un segnale importante di compattezza delle comunità ... Scrive corriereirpinia.it
Alto Calore, tra Bonavitacola, Mastella e Buonopane possibile intesa su Belgiorno manager. Il Comitato: i problemi restano - Oggi alle 15 si riunisce l’assemblea dell’Alto Calore per eleggere il nuovo manager. Segnala corriereirpinia.it