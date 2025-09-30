Una tradizione gastronomica cresciuta nei secoli, di generazione in generazione. E rivolta sempre al futuro. Un futuro buono, sano, sostenibile. Una filiera di produzione e conoscenze che è anche fattore di sviluppo e motore economico. Dalla coltivazione alla distribuzione. Criteri rigorosi di certificazione e marchi di qualità. Una stretta collaborazione tra i produttori e gli istituti di ricerca. Benvenuti in Alto Adige, regione pioniera nell’innovazione alimentare e culla di marchi commerciali di successo. Dietro questo laboratorio del cibo c’è la spinta di Idm Alto Adige (Innovators, developers, marketers, realtà nata nel 2016 a servizio delle imprese del territorio) e una strategia in cinque punti (e ponti verso il futuro): Marchio Alto Adige, business development, internazionalizzazione, digitalizzazione e sostenibilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alto Adige, la rivoluzione dei drink dall’avena biologica a birra e caffè: 5 modelli di innovazione