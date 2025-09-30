Alpinista si stacca dall’imbracatura per fare una foto precipita per 200 metri e muore | le immagini della caduta sono scioccanti

Le immagini visibili su alcuni siti e sui social sono scioccanti. Siamo sul Nama Peak (5.588 metri ), la vetta più alta del Sichuan. Un gruppo di escursionisti stava percorrendo un costone con imbracatura d’ordinanza, necessaria considerando che l’ascesa è molto impegnativa e richiede esperienza insieme alla completa attrezzatura. Uno degli alpinisti in cordata, a un certo punto, si è staccato dalla corda di sicurezza con l’obiettivo di fotografare un compagno ma è inciampato e scivolato, candendo nel vuoto e fermandosi solo dopo 200 metri di volo, a un’altezza di 5.300. Il tragico incidente è stato ripreso in un video da membri di un’altra spedizione che si trovava nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

