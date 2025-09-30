Almasri primo voto della Camera per salvare i ministri | la Giunta respinge la richiesta di autorizzazione a procedere

La seduta della Giunta per le autorizzazioni della Camera si è conclusa senza sorprese: la proposta di mandare a processo i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano è stata respinta. L’organo doveva votare sulla relazione del deputato Pd Federico Gianassi, che chiedeva di concedere l’autorizzazione a procedere sollecitata dal Tribunale dei ministri in relazione alla vicenda di Osama Almasri, il generale libico ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità, arrestato a Torino a gennaio ma subito rimpatriato dal governo italiano su un volo di Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Almasri, primo voto della Camera per salvare i ministri: la Giunta respinge la richiesta di autorizzazione a procedere

In questa notizia si parla di: almasri - primo

Caso Almasri, entro fine mese il primo voto del Parlamento sul processo a Nordio, Piantedosi e Mantovano. Ecco cosa succederà

Caso Almasri, Nordio: "Messo nelle mani della magistratura, silenzio obbligato" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

La destra dà il via all’iter per salvare Bartolozzi, “zarina” di Nordio al ministero della Giustizia, sul caso Almasri: la Giunta delle autorizzazioni della Camera approva la richiesta di "chiarimento" al Tribunale dei ministri e ai pm sulla sua posizione - X Vai su X

La giunta per le autorizzazioni ha respinto la richiesta di processare Nordio, Piantedosi e Mantovano per il caso Almasri: dovrà votare anche la Camera - Ora anche l’intera Camera dei deputati dovrà esprimersi sulla loro richiesta di autorizzazione a procedere, presentata dal tribunale dei ministri ( l’organo competente in questi casi ): il voto è ... Secondo ilpost.it

Caso Almasri, la Giunta ha respinto il processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano - La maggioranza compatta ha bocciato con 13 no la relazione Giannasi sull’autorizzazione a procedere. Come scrive msn.com