Almasri non è più capo della sicurezza libica per crimini di guerra | oggi voto su Piantedosi Nordio e Mantovano

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il generale libico Almasri è stato sollevato dal suo incarico in seguito alle gravi accuse di crimini di guerra e contro l'umanità. Intanto, in Italia, la Giunta per le autorizzazioni della Camera si riunisce per votare sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Nordio, Piantedosi e Mantovano, coinvolti nella controversa riconsegna di Almasri alla Libia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: almasri - capo

Almasri, scontro Anm-Nordio. «Il processo a un capo di gabinetto avrebbe ricadute politiche». La replica: invasione inaccettabile

Almasri, l'Anm: "Il processo alla capo di gabinetto Bartolozzi avrebbe ricadute politiche". Nordio: il nome non è negli atti

Almasri, l'Anm: «Un processo alla capo di gabinetto Bartolozzi avrebbe ricadute politiche». Nordio: «Inaccettabile invasione»

Caso Almasri: &#232; indagata Giusi Bartolozzi, capo di Gabinetto di Nordio. Il ministro: “Massima solidarietà” - Dopo la bufera che ha travolto i vertici del Governo Meloni, la procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il nome di Giusi ... Da quotidiano.net

Caso Almasri, indagata capo di Gabinetto Giustizia Bartolozzi - Il capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, a quanto si apprende, &#232; stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Roma, nell'ambito del procedimento per il caso ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Almasri 232 Pi249 Capo