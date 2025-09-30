Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Il governo Meloni è sotto ricatto della milizia libica di Almasri, questo si era capito da mesi, se lo sono fatto scappare in Giunta delle Autorizzazioni alla Camera gli esponenti della maggioranza e lo hanno confermato oggi votando lo scudo dell'immunità per i tre esponenti del governo, che cosi si sottrarranno alla giustizia penale". Lo affermano le componenti M5s nella Giunta delle Autorizzazioni della Camera Daniela Torto, Enrica Alifano e Carla Giuliano. "Questo conferma che il governo ha calpestato il diritto internazionale e i suoi obblighi verso la Cpi, ha mentito al Parlamento nel rendere conto del suo operato e ha accompagnato Almasri in Libia con gli onori del volo di Stato perché è sotto scacco dei trafficanti di esseri umani", concludono. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Almasri: M5s, 'maggioranza salva ministri di governo sotto ricatto'