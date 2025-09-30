Almasri | Iaia Fdi ' bene giunta autorizzazioni colpire governo unico obiettivo opposizione'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Bene la giunta per le autorizzazioni della Camera che oggi ha bocciato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario Mantovano. Nel caso di specie, è evidente come i membri del Governo abbiano agito esclusivamente per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante e il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni. Si tratta di un ‘caso di scuola' nel quale l'interesse e la sicurezza nazionale hanno avuto la precedenza rispetto a qualunque altro aspetto". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Almasri: Iaia (Fdi), 'bene giunta autorizzazioni, colpire governo unico obiettivo opposizione'

