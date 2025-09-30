Almasri Giunta respinge processo per Nordio Piantedosi e il sottosegretario Mantovano

La maggioranza in Giunta per le autorizzazioni fa quadrato intorno Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano, respingendo la richiesta di procedere nei loro confronti nell’ambito del caso Almasri, il generale libico accusato dalla Corte penale internazionale di crimini contro l’umanità prima arrestato e poi rilasciato e rimpatriato dalle autorità italiane. Una notizia che non . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Almasri, Giunta respinge processo per Nordio, Piantedosi e il sottosegretario Mantovano

