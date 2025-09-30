Almasri Giunta Camera | no autorizzazione a procedere per Mantovano Nordio e Piantedosi

(Adnkronos) – La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di procedere nei confronti dei ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell'Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nell'ambito della vicenda Almasri, il generale libico accusato di crimini contro l'umanità (prima arrestato e poi rilasciato e rimpatriato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: almasri - giunta

Caso Almasri, Giunta: “Chiesta autorizzazione a procedere per Mantovano, Nordio e Piantedosi”

Caso Almasri, chiesta l'autorizzazione a procedere: domani i lavori della Giunta

Almasri,giunta richiesta autorizzazione

Caso #Almasri, alla Camera la Giunta dice no al processo a Nordio, Piantedosi e Mantovano: cosa succede ora - X Vai su X

Ancora tensione in Giunta per le autorizzazioni sul caso Almasri Leggi ora https://www.lidentita.it/?p=201369&preview=true - facebook.com Vai su Facebook

Caso Almasri, la Giunta della Camera dice no all'autorizzazione a procedere - (Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2025 No all’autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei ministri nei confronti del guardasigilli Carlo Nordio, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ... Da quotidiano.net

Caso Almasri, la Giunta della Camera dice no al processo per Piantedosi, Nordio e Mantovani - La Giunta della Camera, a maggioranza e con i soli voti del centrodestra, ha respinto il testo con cui il relatore Federico Gianassi ( Pd) ha chiesto all'organo parlamentare di concedere l' auto ... Si legge su agi.it