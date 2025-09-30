Almasri è stato licenziato | il generale libico è stato rimosso dai suoi incarichi nella polizia di Tripoli

Ilfattoquotidiano.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Osama Njeem Almasri è stato licenziato. Il generale libico, ricercato dalla Corte penale internazionale dell’Aja per crimini di guerra e contro l’umanità, arrestato a Torino a gennaio ma subito rimpatriato dal governo italiano su un volo di Stato, è stato rimosso dai suoi incarichi nella polizia tripolina. A sostituirlo nella gestione delle operazioni di sicurezza giudiziaria, il generale Suleiman Ajaj. Lo riferisce il sito libico al Masdar, lo stesso che a fine agosto ha diffuso il video – che poi si è scoperto risalire ad anni fa – in cui Almasri aggredisce un uomo, gettandolo a terra per poi colpirlo con calci e pugni tra i passanti, mentre il traffico continuava a scorrergli accanto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

almasri 232 stato licenziato il generale libico 232 stato rimosso dai suoi incarichi nella polizia di tripoli

© Ilfattoquotidiano.it - Almasri è stato licenziato: il generale libico è stato rimosso dai suoi incarichi nella polizia di Tripoli

In questa notizia si parla di: almasri - stato

Appendino a Fanpage: “Su Almasri depistaggio di Stato, Nordio e Meloni sotto ricatto fuggono da responsabilità”

Il caso Almasri e la ragion di Stato: da Aldo Moro e Mattarella a Giorgia Meloni

Germania, arrestato Al Bouti: è stato il braccio destro di Almasri alla prigione di Mitiga

Almasri e il segreto di Stato, perché il governo non lo ha applicato e invece potrebbe farlo ora - A leggere gli atti depositati dal tribunale dei ministri &#232; una domanda che si sono posti anche ... Lo riporta repubblica.it

Caso Almasri, la memoria del governo: «Agito a difesa dell'interesse dello Stato» - Nel caso Almasri «la sussistenza dello stato di necessità, come enunciato dall'articolo 25 del 'Responsability of State for Internationally Wrongful Acts 2001' della International Law Commission delle ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Almasri 232 Stato Licenziato