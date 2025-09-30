Almasri è stato licenziato | il generale libico è stato rimosso dai suoi incarichi nella polizia di Tripoli

Osama Njeem Almasri è stato licenziato. Il generale libico, ricercato dalla Corte penale internazionale dell’Aja per crimini di guerra e contro l’umanità, arrestato a Torino a gennaio ma subito rimpatriato dal governo italiano su un volo di Stato, è stato rimosso dai suoi incarichi nella polizia tripolina. A sostituirlo nella gestione delle operazioni di sicurezza giudiziaria, il generale Suleiman Ajaj. Lo riferisce il sito libico al Masdar, lo stesso che a fine agosto ha diffuso il video – che poi si è scoperto risalire ad anni fa – in cui Almasri aggredisce un uomo, gettandolo a terra per poi colpirlo con calci e pugni tra i passanti, mentre il traffico continuava a scorrergli accanto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Almasri è stato licenziato: il generale libico è stato rimosso dai suoi incarichi nella polizia di Tripoli

