Almanacco del 30-09-2025
almanacco del giorno martedì 30 settembre Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Girolamo se c'è Dottori della Chiesa celebre per la traduzione della Bibbia in latino nota come vulgata ed è patrono di archeologi bibliotecari studiosi traduttori si celebra anche Sant'Antonino di più Marti resto non ha più oggi Tommaso manca poter Renato Zero Monica Bellucci Jovanotti Francesco Totti Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi allora Tanti auguri buon compleanno a Fabio a Miriam Mauro Maurizio Davide Chiara e facciamo anche l'augurio di una buona giornata di tantissimi ragazzi e buona giornata anche Sabrina Marta Carmen Gloria e Loriana e allora Viaggio nel tempo che ci porta in quel 30 settembre 1791 avviene va in scena la prima assoluta del Flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart nel 1928 il medico microbiologo Alexander Fleming da una delle scoperte più importanti della storia della medicina la penicillina nel 1943 ti concludono Le Quattro giornate di Napoli con la vittoria degli insorti contro le forze armate tedesche nel 1948 esce in Italia in edicola il primo album fumetti di Tex Willer ancora 1955 l'attore muore attore 24 anni in un incidente stradale entrando nel mito infine nel 1966 il boss Van dyck Indipendenza dal Regno Unito oggi è anche la giornata mondiale della traduzione è stata istituita dall'onu e anche la giornata Marittima mondiale che è stata invece organizzo Scusate è stata istituita dall'organizzazione Marittima internazionale E allora buonissima giornata a tutti voi restate in almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
