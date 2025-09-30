Alma Fano Omiccioli | E’ andata bene paghiamo i nostri errori

Sul filo del rasoio l’Alma Fano evita una sconfitta contro la matricola Nuva Real Metauro che avrebbe aperto i primi interrogativi – sarebbe infatti stata la seconda consecutiva in appena quattro partite – sulla reale capacità di questa squadra di affrontare un campionato come quello di Promozione che esprime valori e contenuti affatto trascurabili. Alla fine non si è perso e questo è il dato più importante emerso dal campo domenica al Mancini. Al gol in contropiede di Bracci a 5 minuti dalla fine del secondo tempo regolamentare ha risposto la rete di Pierpaoli in pieno recupero. "Ci è andata bene che poi non l’abbiamo persa", conferma lo stesso mister Mirco Omiccioli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Alma Fano. Omiccioli: "E’ andata bene, paghiamo i nostri errori»

