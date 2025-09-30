Alluvione Vingali FI | Bisogna riparare l' argine di Traversara in previsione delle piogge autunnali
“Bisogna riparare l'argine di Traversara, in provincia di Ravenna, danneggiato dalle alluvioni dell'autunno 2024”. A chiederlo, in un'interrogazione è il consigliere regionale Pietro Vignali di Forza Italia. “In previsione dell’intensificarsi delle precipitazioni molto probabili nella stagione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Case da abbandonare dopo l'alluvione: la guida alla delocalizzazione tra soldi (tanti), regole ed esclusioni
