All' Olimpico arriva il Lille del patron romano e romanista | Affrontare la Roma la mia squadra del cuore sarà bellissimo

Giovedì 2 ottobre la Roma all’Olimpico sfiderà il Lille per la seconda giornata di Europa League. Una partita importante per i giallorossi e speciale per i francesi, o meglio per il patron del club transalpino Alessandro Barnaba romano e tifoso romanista dichiarato. “Giovedì sarà una sensazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: olimpico - arriva

“Ultimo Stadi 2025 – La favola continua …” arriva a Roma con le tre date sold out allo Stadio Olimpico il 10, l’ 11 e il 13 luglio

Ligabue, da Campovolo passando per Caserta: “la Notte di Certe Notti” arriva all’Olimpico

Al Future Vintage Festival arriva @ghemonofficial con il superpotere meno scontato di tutti: la lamentela, disciplina in cui è campione olimpico. - facebook.com Vai su Facebook

Il corteo dei tifosi del Toro arriva alla Biglietteria Nord dell'Olimpico Grande Torino. I cori contro #Cairo continuano. - X Vai su X

Il romano e romanista Barnaba, patron del Lille, dallo scudetto del Polo alla 'sua' Roma: "All'Olimpico sarà una tempesta di emozioni" - Il Roma Polo Club e lo stadio Olimpico distano neanche 10 minuti di macchina, ma giovedì sera saranno ancora più vicini. Come scrive agipronews.it

Roma-Lille, Alessandro Barnaba (patron dei francesi): «Che passione per i giallorossi! Sui Friedkin...» - Il Roma Polo Club e lo stadio Olimpico distano neanche 10 minuti di macchina, ma giovedì sera saranno ancora più vicini. Si legge su msn.com