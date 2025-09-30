All' interno della mostra Eyewitness - Ho visto la presentazione de Il Pavone

OSTUNI - Giovedì 2 ottobre, alle 19, nella House of Lucie di Ostuni, nell'ambito della mostra fotografica "Eyewitness - Ho visto" di Manoocher Deghati, l'artista ostunese Franco Farina presenterà la sua opera "Il Pavone".Già restauratore e antiquario, alla fine degli anni Novanta Franco Farina ha.

