All' ex Mattatoio nasce La città dei ragazzi incontro con gli enti del Terzo settore e le realtà giovanili

Riminitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 luglio scorso è stato avviato il percorso partecipativo e formativo legato alla progettazione de “La città dei ragazzi”, il piano di rigenerazione urbana e sociale che porterà alla trasformazione dell’ex Mattatoio in un polo multifunzionale dedicato ai giovani, al coworking, all’inclusione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

