Allerta meteo su Bari e provincia per il 1° ottobre | in arrivo piogge e temporali Temperature in calo
La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un'allerta meteo valida dalla mezzanotte del 1° ottobre e per le successive 24 ore, a causa di un peggioramento delle condizioni del tempo.In arrivo, anche sul Barese, precipitazioni sparse sparse, a prevalente carattere di rovescio o. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: allerta - meteo
Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo
Temporali forti, allerta meteo arancione sulla costa e a sud della Toscana
Previsioni meteo, Italia verso i 50°C: allerta per caldo record, rischio storico in Sicilia
? Emessa nuova ALLERTA meteo per domani, sabato 27/09/2025 per le seguenti criticità: GIALLA per TEMPORALI per le zone 2, 4 e 6 della regione #gruppocomunalevolontariprotezionecivilerecanati #gcvpc #recanati #messaggiodiallertamento #march - facebook.com Vai su Facebook
Il bollettino di criticità e allerta meteo-idro per sabato #20settembre è VERDE per: rischio idraulico rischio idrogeologico rischio temporali Il colore VERDE indica assenza di fenomeni previsti e prevedibili #protezionecivile - X Vai su X
Meteo in Toscana, il maltempo sferza tante zone della regione. Pioggia record in Maremma - Firenze, 20 agosto 2025 – Il forte peggioramento del tempo in Toscana si fa sentire Fin da martedì pomeriggio i primi problemi, soprattutto nell’Aretino, la scorsa notte invece forti temporali sulla ... Riporta lanazione.it
Meteo, la pioggia si sposta anche al Sud: sabato allerta gialla in 13 regioni - Per sabato 30 agosto la Protezione Civile ha diramato allerta gialla in 13 regioni. tg24.sky.it scrive