Allerta meteo per mercoledì 1 ottobre

Bolognatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per mercoledì 1° ottobre la Regione Emilia-Romagna e l’Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia) hanno emesso un’allerta meteo valida per il territorio metropolitano di Bologna e per buona parte del resto della regione.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayIl. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: allerta - meteo

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Temporali forti, allerta meteo arancione sulla costa e a sud della Toscana

Previsioni meteo, Italia verso i 50°C: allerta per caldo record, rischio storico in Sicilia

allerta meteo mercoled236 1Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 1 ottobre 2025: le regioni a rischio - Per domani, mercoledì 1 ottobre, la Protezione Civile ha diramato allerta meteo gialla su 8 regioni: arriverà il maltempo complice un’area di bassa ... Scrive fanpage.it

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo forti Temporali, grandine e vento, regioni a rischio - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte (alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori inte ... Come scrive ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Allerta Meteo Mercoled236 1