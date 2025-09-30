Allerta meteo per mercoledì 1 ottobre
Per mercoledì 1° ottobre la Regione Emilia-Romagna e l’Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia) hanno emesso un’allerta meteo valida per il territorio metropolitano di Bologna e per buona parte del resto della regione.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayIl. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: allerta - meteo
Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo
Temporali forti, allerta meteo arancione sulla costa e a sud della Toscana
Previsioni meteo, Italia verso i 50°C: allerta per caldo record, rischio storico in Sicilia
? Emessa nuova ALLERTA meteo per domani, sabato 27/09/2025 per le seguenti criticità: GIALLA per TEMPORALI per le zone 2, 4 e 6 della regione #gruppocomunalevolontariprotezionecivilerecanati #gcvpc #recanati #messaggiodiallertamento #march - facebook.com Vai su Facebook
Il bollettino di criticità e allerta meteo-idro per sabato #20settembre è VERDE per: rischio idraulico rischio idrogeologico rischio temporali Il colore VERDE indica assenza di fenomeni previsti e prevedibili #protezionecivile - X Vai su X
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 1 ottobre 2025: le regioni a rischio - Per domani, mercoledì 1 ottobre, la Protezione Civile ha diramato allerta meteo gialla su 8 regioni: arriverà il maltempo complice un’area di bassa ... Scrive fanpage.it
Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo forti Temporali, grandine e vento, regioni a rischio - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte (alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori inte ... Come scrive ilmeteo.it