Allerta meteo anche per l' Abruzzo dalla protezione civile nazionale | in arrivo temporali e rovesci di forte intensità

Diramata dalla protezione civile nazionale un'allerta meteo riguardante anche l'Abruzzo. La perturbazione prevista già da giorni è infatti in transito sull'Italia e toccherà anche le regioni adriatiche. In particolare “dalla notte di oggi, martedì 30 settembre 2025, e per le successive 24-36 ore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: allerta - meteo

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Temporali forti, allerta meteo arancione sulla costa e a sud della Toscana

Previsioni meteo, Italia verso i 50°C: allerta per caldo record, rischio storico in Sicilia

? Emessa nuova ALLERTA meteo per domani, sabato 27/09/2025 per le seguenti criticità: GIALLA per TEMPORALI per le zone 2, 4 e 6 della regione #gruppocomunalevolontariprotezionecivilerecanati #gcvpc #recanati #messaggiodiallertamento #march - facebook.com Vai su Facebook

Il bollettino di criticità e allerta meteo-idro per sabato #20settembre è VERDE per: rischio idraulico rischio idrogeologico rischio temporali Il colore VERDE indica assenza di fenomeni previsti e prevedibili #protezionecivile - X Vai su X

Maltempo in arrivo anche in Abruzzo: allerta temporali e raffiche di vento - La Protezione civile nazionale ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido dalla notte di martedì 30 settembre, e per le successive 24- Da chietitoday.it

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 1 ottobre 2025: le regioni a rischio - Per domani, mercoledì 1 ottobre, la Protezione Civile ha diramato allerta meteo gialla su 8 regioni: arriverà il maltempo complice un’area di bassa ... Scrive fanpage.it