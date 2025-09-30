Allerta gialla in Emilia-Romagna | pioggia intensa e forte vento in arrivo
Bologna, 30 settembre 2025 – Ottobre porta una nuova ondata di freddo, con calo termico – si attende il via per accendere i riscaldamenti – e possibili temporali. E appunto, dalla mezzanotte di mercoledì 1 ottobre scatta una nuova allerta gialla per pioggia in Emilia-Romagna, valida 24 ore. Non riguarda però tutta la regione, bensì la parte centro-orientale, quindi Bolognese, Ferrarese e Romagna. C’è anche una criticità idraulica e idrogeologica dalla montagna alla costa romagnole nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Allerta gialla: i dettagli. Per la giornata di mercoledì 1 ottobre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati", comunica il bollettino di Arpa Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
