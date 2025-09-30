Allenamento Juve pre Villarreal LIVE | tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO
di Marco Baridon Allenamento Juve pre Villarreal: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del secondo match di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Villarreal domani nel secondo match di Champions League. Dopo il 4-4 all’esordio col Borussia Dortmund, i bianconeri vogliono centrare il primo successo europeo. Questa mattina, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 12.00. segue LIVE la seduta con immagini e video. Aggiornamenti dalle 12.00 .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: allenamento - juve
Sarri, l’ex tecnico della Juve ha accusato un malore dopo l’allenamento con la Lazio! Ecco cos’è accaduto
Allegri dopo Arsenal Milan, l’ex Juve è fiducioso: «Buon allenamento contro una delle più forti d’Europa, per 60? abbiamo giocato alla pari»
Ritiro Juve 2025/26 LIVE: inizia la nuova stagione dei bianconeri, primo allenamento alla Continassa – FOTO e VIDEO
Quando si allena la #Juve alla vigilia del #Villarreal? Reso noto l’orario dell’allenamento di rifinitura ? - X Vai su X
Le ultime dalla Continassa dopo l'allenamento della #Juve Ecco le condizioni dei bianconeri - facebook.com Vai su Facebook
Allenamento Villarreal pre Juve: quando è prevista la seduta di rifinitura del club spagnolo verso il secondo match di Champions League. Novità - Allenamento Villarreal pre Juve: quando è prevista la seduta di rifinitura del club spagnolo verso il secondo match di Champions League. Si legge su juventusnews24.com
Villarreal Juve: allenamenti e conferenze stampa. Il programma della vigilia del secondo match di Champions League - Villarreal Juve: ecco il programma della vigilia del secondo match di Champions League 2025/26 dei bianconeri di Igor Tudor Archiviata la Serie A, la Juve si rituffa nell’atmosfera della Champions Lea ... Riporta juventusnews24.com