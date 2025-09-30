Allenamento Juve pre Villarreal LIVE | tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO

Juventusnews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Allenamento Juve pre Villarreal: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del secondo match di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Villarreal domani nel secondo match di Champions League. Dopo il 4-4 all’esordio col Borussia Dortmund, i bianconeri vogliono centrare il primo successo europeo. Questa mattina, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 12.00. segue LIVE la seduta con immagini e video. Aggiornamenti dalle 12.00 .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

allenamento juve pre villarreal live tutti gli aggiornamenti dalla continassa 8211 foto e video

© Juventusnews24.com - Allenamento Juve pre Villarreal LIVE: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO

In questa notizia si parla di: allenamento - juve

Sarri, l’ex tecnico della Juve ha accusato un malore dopo l’allenamento con la Lazio! Ecco cos’è accaduto

Allegri dopo Arsenal Milan, l’ex Juve è fiducioso: «Buon allenamento contro una delle più forti d’Europa, per 60? abbiamo giocato alla pari»

Ritiro Juve 2025/26 LIVE: inizia la nuova stagione dei bianconeri, primo allenamento alla Continassa – FOTO e VIDEO

Allenamento Villarreal pre Juve: quando è prevista la seduta di rifinitura del club spagnolo verso il secondo match di Champions League. Novità - Allenamento Villarreal pre Juve: quando è prevista la seduta di rifinitura del club spagnolo verso il secondo match di Champions League. Si legge su juventusnews24.com

allenamento juve pre villarrealVillarreal Juve: allenamenti e conferenze stampa. Il programma della vigilia del secondo match di Champions League - Villarreal Juve: ecco il programma della vigilia del secondo match di Champions League 2025/26 dei bianconeri di Igor Tudor Archiviata la Serie A, la Juve si rituffa nell’atmosfera della Champions Lea ... Riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Allenamento Juve Pre Villarreal