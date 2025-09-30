Allenamento Juve pre Villarreal | Bremer e Conceicao regolarmente in gruppo novità su Thuram Tutti gli aggiornamenti – FOTO e VIDEO

di Marco Baridon Allenamento Juve pre Villarreal: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del secondo match di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Villarreal domani nel secondo match di Champions League. Dopo il 4-4 all’esordio col Borussia Dortmund, i bianconeri vogliono centrare il primo successo europeo. Questa mattina, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 12.00. segue LIVE la seduta con immagini e video. Ore 12.24 – Conceicao è pronto a tornare a disposizione di Tudor per Villarreal Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve pre Villarreal: Bremer e Conceicao regolarmente in gruppo, novità su Thuram. Tutti gli aggiornamenti – FOTO e VIDEO

