Allegri ha guarito i mali del Milan | ecco quali sono i pilastri della sua gestione

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, in poco tempo Massimiliano Allegri è riuscito a rimettere in carreggiata il Milan, reduce da una pessima stagione. Per il tecnico livornese parlano i risultati fin qui conquistati. Ecco come ha fatto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri ha guarito i mali del Milan: ecco quali sono i pilastri della sua gestione

In questa notizia si parla di: allegri - guarito

Solidità difensiva, gruppo unito e chiarezza nelle regole: ecco come Allegri ha guarito il Milan - X Vai su X

?Allegri sa come si vince: così Max ha guarito i mali del Milan. Ecco i pilastri della sua gestione - facebook.com Vai su Facebook

Solidità difensiva, gruppo unito e chiarezza nelle regole: ecco come Allegri ha guarito il Milan - Dopo una stagione deludente come quella passata, il Milan aveva bisogno di un netto cambio di marcia che è arrivato ora grazie a Massimiliano Allegri. Si legge su milannews.it

Allegri parte quasi sempre male. Ma ha messo a posto la difesa e può sorridere - Cinque sconfitte in cinque partite che potevano significare un esonero abbastanza annunciato. Lo riporta tuttomercatoweb.com