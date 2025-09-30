Allegri alla prova Juve con l' instancabile Rabiot | insieme solo vittorie per il Milan

I due grandi ex tornano a Torino, dove per la prima volta hanno lavorato insieme. Dall'arrivo del francese quattro vittorie su quattro per i rossoneri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Allegri alla prova Juve con l'instancabile Rabiot: insieme solo vittorie per il Milan

? Contro la capolista Napoli, il Milan firma una prova di forza e identità. Primo tempo dominante, ripresa di resistenza in dieci: San Siro esplode, Allegri aggancia la vetta. @la_rossonera La Milano Rossonera ? ? https://www.flashscore.it/news/cal - facebook.com Vai su Facebook

La partita di stasera è la prova che Conte farebbe di tutto per dimostrare di non essere favorito. #MilanNapoli #Conte #Allegri #Milan #Napoli - X Vai su X

Runjaic ha “studiato” Allegri dal documentario della Juve: il retroscena raccontato dall’allenatore dell’Udinese in vista della sfida contro il Milan - Runjaic ha “studiato” Allegri dal documentario della Juve: il retroscena raccontato dall’allenatore Alla vigilia della sfida di campionato tra la sua Udinese e il Milan, il tecnico dei friulani, Kosta ... Da juventusnews24.com