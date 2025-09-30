Alleanza nella piazza calda | Uniti per lo stadio e Gaza Noi la voce del dissenso

di Marianna Vazzana MILANO Le tende e le trombe da stadio. Il drappo con la scritta “Piazza Gaza“ appeso a un lampione e attorno gli striscioni contro la "svendita di San Siro". Mentre è in corso il Consiglio comunale decisivo per le sorti del Meazza, piazza Scala diventa terreno di alleanza: il popolo verde che contesta l’operazione di vendita dello stadio alle squadre si mescola ai vicini che da venerdì notte animano il presidio permanente per Gaza. "Le due battaglie non possono essere disgiunte – grida al megafono Elena Lott dell’Usb. Quello che emerge oggi è l’ambiguità di questa giunta, che con l’operazione San Siro non tutela l’interesse pubblico e che, nonostante l’urlo “Free Gaza“ del sindaco, di sabato sera, sul palco del Teatro alla Scala all’evento che premiava la Moda sostenibile ed etica, non rompe il gemellaggio con Tel Aviv". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alleanza nella piazza calda: "Uniti per lo stadio e Gaza. Noi la voce del dissenso"

