Alle urne non contano Flotilla e la guerra a Gaza
Dalle prime consultazioni della maratona elettorale una lezione per entrambi gli schieramenti L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: urne - contano
Risultati elezioni regionali Marche Ecco i primi exit poll dopo la chiusura delle urne: https://fanpa.ge/vjDzn - facebook.com Vai su Facebook
Breaking News delle 11.00 | La Flotilla sempre più vicina a Gaza - In questa edizione: La Flotilla sempre più vicina a Gaza, Meloni sente Trump: focus su Medio Oriente, Elezioni in Moldavia: vince partito pro- Secondo msn.com
Flotilla, Calp Genova 'attaccata da droni usati in guerra' - "Ciò che viene utilizzato contro le barche della Global Sumud Flotilla sono droni utilizzati molto negli scenari di guerra e armamenti militari utilizzati a corto raggio, non vogliamo esporci troppo ... Da ansa.it