allarme per la peste suina scatta la zona rossa in sette comuni della valle

É ancora allerta peste suina africana in sette comuni della Garfagnana con il temibile virus che uccide i suini sia domestici sia selvatici, anche se fortunatamente non trasmissibile all’uomo, che bussa alle porte della provincia di Lucca passando per i boschi al confine con l’Emilia Romagna. A trasportarla sono i cinghiali finiti al centro delle quotidiane proteste degli agricoltori, la cui popolazione in questi anni è cresciuta a dismisura rappresentando una quotidiana calamità per le coltivazioni agricole e per la sicurezza stradale con numerosi incidenti, anche mortali. "La fauna selvatica rappresenta un’emergenza che da sempre crea dei danni alle nostre coltivazioni – avverte il presidente di Coldiretti Lucca, Andrea Elmi –, ora la situazione si è aggravata ulteriormente con il rischio della peste suina africana che rischia di mettere in ginocchio il settore suinicolo, poiché il contagio avviene anche per contatto indiretto, oltre a condizionare l’abituale frequentazione di sentieri e di boschi, una risorsa importante per le attività agricole e per il turismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

