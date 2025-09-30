Allarme morbillo l’Iss | Da inizio 2025 432 casi L’87% non aveva il vaccino
Il bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità registra un aumento di casi di morbillo nel 2025, 12 soltanto ad agosto. La maggior parte dei pazienti non era vaccinato. Il morbillo torna ad alzare la testa in Italia, con un totale 432 casi registrati da gennaio di quest’anno, di cui 12 solo nel mese di agosto. I numeri sono contenuti nell’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità datato 25 settembre e denotano una caratteristica: l’87% delle persone che hanno contratto la malattia non era vaccinata. – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
allarme - morbillo
