Allarme morbillo l’Iss | Da inizio 2025 432 casi L’87% non aveva il vaccino

Notizie.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità registra un aumento di casi di morbillo nel 2025, 12 soltanto ad agosto. La maggior parte dei pazienti non era vaccinato.  Il morbillo torna ad alzare la testa in Italia, con un totale 432 casi registrati da gennaio di quest’anno, di cui 12 solo nel mese di agosto. I numeri sono contenuti nell’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità datato 25 settembre e denotano una caratteristica: l’87% delle persone che hanno contratto la malattia non era vaccinata. – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

allarme morbillo l8217iss da inizio 2025 432 casi l821787 non aveva il vaccino

© Notizie.com - Allarme morbillo, l’Iss: “Da inizio 2025, 432 casi. L’87% non aveva il vaccino”

In questa notizia si parla di: allarme - morbillo

Allarme morbillo e scarlattina, tornano le infezioni dell’infanzia. L’importanza delle vaccinazioni

Boom di contagi, è emergenza morbillo: cosa sta succedendo, allarme nazionale

Morbillo, allarme mondiale: torna negli USA e dilaga in Europa. In Italia casi raddoppiati in un mese

Cerca Video su questo argomento: Allarme Morbillo L8217iss Inizio