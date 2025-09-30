Allarme in Grignetta | escursionista precipita ricerche nella notte

Grande apprensione nella serata di lunedì 29 settembre a Mandello del Lario. In Grignetta si è verificato un grave incidente in montagna che ha richiesto la mobilitazione immediata di tutti i mezzi di soccorso disponibili. Alle 20:25 è scattato l'allarme per una persona precipitata in una zona. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: allarme - grignetta

