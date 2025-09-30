Una volta c'era l'olio di ricino, l' unico rimedio allora esistente in commercio per modificare, in meno di un'ora, la consistenza delle feci e favorire l'evacuazione completa del colon dalla massa fecale indurita nei soggetti costipati o affetti da stitichezza. Bastava un cucchiaio di questo «farmaco» naturale e disgustoso. Oggi nelle farmacie, tra i prodotti da banco, si trova un'ampia gamma di lassativi a base di lattulosio, manitolo, latte di magnesia, gliocole polietilenico, prucalopride, cisapride, lubiprostone, tutti principi attivi che garantiscono l'effetto desiderato con vari e diversi meccanismi d'azione, oltre a una infinita varietà di prodotti a base di erbe come la Senna, la Cascara e la Frangula, o integratori alimentari probiotici innovativi che promettono di favorire la regolarità intestinale, mantenere l'equilibrio della flora batterica e di rafforzare il sistema immunitario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Allarme abuso di lassativi