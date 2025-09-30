All' Antico Vinaio apre un negozio a Milano dove non ci sarà mai la fila fuori | ecco come funziona
All'Antico Vinaio lancia un nuovo format. AvExpress, il primo Grab&Go, debutta a Milano in viale Bligny 43, a due passi dall'università Bocconi. Si tratta di un negozio di 20 metri quadri, il più piccolo All'Antico Vinaio di tutto il mondo, con una formula tutta nuova pensata per chi desidera. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: antico - vinaio
All’Antico Vinaio sbarca nel Regno Unito: apre la prima sede londinese
Muore a 34 anni, la tragedia alle porte di Firenze. Tommaso, la passione per le moto e il lavoro all’Antico Vinaio
Si scontra in moto contro un camion a Scandicci, morto Tommaso Bazzani: lavorava All’Antico Vinaio
RISTORAZIONE - La catena di panini italiani All'Antico Vinaio, nata a Firenze nel 1991 e oggi fenomeno mondiale del Made in Italy, approda per la prima volta nel Regno Unito. #horeca #foodservice #ristorazione #nuovaapertura - X Vai su X
RISTORAZIONE - La catena di panini italiani All'Antico Vinaio, nata a Firenze nel 1991 e oggi fenomeno mondiale del Made in Italy, approda per la prima volta nel Regno Unito. - facebook.com Vai su Facebook
Apre a Londra All’Antico Vinaio: inaugurazione attesa e partecipata - La catena di panini italiani All'Antico Vinaio, nata a Firenze nel 1991 e oggi fenomeno mondiale del Made in Italy, approda per la prima volta nel Regno Unito. Segnala horecanews.it
All’Antico Vinaio apre a Londra: lunghe file all’inaugurazione - Ragazzi davvero non so cosa scrivere, son senza parole, abbiamo portato un pezzo d’Italia anche qui a Londra. Secondo nove.firenze.it